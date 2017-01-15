Тихонов: удаление Артюхина — ключевой момент матча СКА — «Сибирь»

Нападающий СКАподелился эмоциями от победы своей команды над «Сибирью» со счётом (6:2).«Матч с «Сибирью» сложился тяжелее, чем предыдущий, особенно во втором периоде игра была напряжённой. Хорошая реализация помогла нам победить.Не ожидал такой реакции в мою сторону от Артюхина, не видел, что перед этим произошло. Я просто встал между вратарём и ним. Видимо, Евгений просто разозлился и отмахнулся. В принципе, удар был несильный, вреда мне не нанёс. Безусловно, удаление стало ключевым моментом матча, мы смогли реализовать большинство. В третьем периоде было уже время подышать.После травмы Плотникова стал играть в первом звене. Рано говорить, что за травма у Сергея, сейчас он поехал на обследование. Надеюсь, сможет сыграть в следующем матче.Во втором периоде дали слабину и дважды пропустили. Но потом быстро собрались. Своей игрой доволен, потихоньку появляется уверенность, хочется брать на себя игру», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.