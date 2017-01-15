Зуб: СКА посвящает эту победу Валентину Быстрову

Защитник СКАподелился впечатлениями от матча с «Сибирью» (6:2) и отметил, что команда посвятила эту победу скончавшемуся ветерану петербургского хоккея«Второй период начали неважно. Не знаю, повлияла на это перестановка в звеньях или нет. Потом собрались, всё исправили, и всё нормально стало. Переломным моментом матча стали два гола в большинстве. Эти шайбы очень нам помогли, уверенно уже доигрывали матч. Думаю, мы все посвящаем эту победу ветерану Валентину Быстрову.Какие ощущения от того, что провёл полноценный матч в первой паре защитников? Думаю, у нас нет первой или второй пары как таковой, постоянно идёт ротация, каждый играет с каждым. Не думаю, что этот матч чем-то отличается от остальных, играл как обычно», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.