Воспитанники детского центра помощи побывали в раздевалке «Северстали»

Фото: ХК "Северсталь" Экскурсия «Северстали»

Фото: ХК "Северсталь" Экскурсия «Северстали»

Воспитанники центра «Северсталь» побывали в игровой раздевалке хоккеистов ХК «Северсталь» перед матчем с новокузнецким «Металлургом».Воспитанники центра помощи «Наши дети» — подшефные хоккеистов «Северстали» — на экскурсии по клубу побывали впервые. Увидели, где хоккеисты смотрят и разбирают матчи, тренируются, переодеваются на матчи. Наибольшее впечатление на ребят произвел тренажерный зал, где они смогли попробовать и выжать штангу, и подтянуться, и поиграть в волейбол ногами.Надолго задержались и в мастерской, где специалист по техническому обеспечению рассказал, как затачивают коньки, ремонтируют шлемы, ответил на множество вопросов о подготовке экипировки и даже о перелётах команды в другие города.