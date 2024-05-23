Гендиректор «Салавата» — о минувшем сезоне КХЛ: главное чувство — разочарование

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что разочарован итогами прошедшего сезона КХЛ. Уфимский клуб проиграл «Трактору» в первом раунде плей-офф КХЛ в шести матчах.

«Не просто признаться, что главным чувством после сезона было разочарование. Конечно, мы не можем быть довольны итогом. Регулярный чемпионат дал нам большие надежды на успешную игру в Кубке Гагарина. Но, к сожалению, в плей-офф мы не смогли оправдать эти ожидания

Мы действительно хорошо провели регулярный чемпионат. Команда показывала красивый хоккей. Поэтому люди почти на каждый матч заполняли трибуны, свободный билет было сложно найти. Хорошее настроение болельщиков после наших побед – это тоже результат», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.