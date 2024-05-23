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«Рейнджерс» впервые в этом плей-офф оказались в роли догоняющих в серии

«Рейнджерс» впервые в этом плей-офф оказались в роли догоняющих в серии
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Этой ночью в Нью-Йорке прошёл первый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» «всухую» уступили «Флориде Пантерз» (0:3).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг, Вераге) – 16:25 (5x5)     0:2 Вераге – 56:10 (5x5)     0:3 Беннетт (Ткачук) – 58:39 (en)    

Таким образом, «Рейнджерс» впервые в текущем плей-офф оказались в роли уступающих в серии.

Напомним, в первых двух раундах нынешнего Кубка Стэнли «синерубашечники» выбили из розыгрыша «Вашингтон Кэпиталз» (4-0) и «Каролину Харрикейнз» (4-2). Противостояние с «ураганами» нью-йоркцы начали с побед в трёх первых матчах.

Следующая игра серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

Отметим, что во втором полуфинале Кубка Стэнли сыграют «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз».

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