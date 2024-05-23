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Бобровский отметил атмосферу в «Мэдисон Сквер Гарден» после шат-аута в матче с «Рейнджерс»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, после выездной победы своей команды в первом матче серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0), восхитился атмосферой на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Невероятная арена, отличные фанаты, фантастическая атмосфера. Важная победа для нас», — приводит слова 35-летнего Бобровского журналист Джеймсон Олив в социальных сетях.

Напомним, в этой встрече российский вратарь отразил все 23 броска по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Бобровского 12 матчей, в которых он отражал в среднем 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,14.

«Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

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