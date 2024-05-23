У Бобровского 8-1 за карьеру в плей-офф НХЛ в матчах с обладателями Президентского кубка

Этой ночью в Нью-Йорке прошёл первый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» «всухую» уступили «Флориде Пантерз» (0:3).

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский оформил в этой встрече шат-аут, отразив все 23 броска по своим воротам, благодаря чему был признан первой звездой матча.

Таким образом, по итогам этой игры россиянин улучшил свою статистику в плей-офф НХЛ в матчах с командами- обладателями Президентского Кубка. Теперь у него восемь побед и лишь одно поражение в этих встречах.

Напомним, Президентский кубок ежегодно вручается лучшей команде регулярного чемпионата.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Бобровского 12 матчей, в которых он отражал в среднем 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,14.

«Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

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