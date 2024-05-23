«В случае с Бобровским я бы желал того же». Морис — о незасчитанном голе «Флориды»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал незасчитанный гол своей команды в третьем периоде сегодняшнего матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0) после контакта форварда южан Райана Ломберга с голкипером «копов» Игорем Шестёркиным.

«Думаю, это было правильным, потому что в аналогичном случае с Сергеем (Бобровским. — Прим. «Чемпионата»), я бы желал такого же решения», — сказал Морис на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после шайбы Оливера Экмана-Ларссона тренерский штаб «Рейнджерс» запросил челлендж, который оказался успешным.

«Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

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