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«В случае с Бобровским я бы желал того же». Морис — о незасчитанном голе «Флориды»

«В случае с Бобровским я бы желал того же». Морис — о незасчитанном голе «Флориды»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал незасчитанный гол своей команды в третьем периоде сегодняшнего матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0) после контакта форварда южан Райана Ломберга с голкипером «копов» Игорем Шестёркиным.

«Думаю, это было правильным, потому что в аналогичном случае с Сергеем (Бобровским. — Прим. «Чемпионата»), я бы желал такого же решения», — сказал Морис на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после шайбы Оливера Экмана-Ларссона тренерский штаб «Рейнджерс» запросил челлендж, который оказался успешным.

«Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг, Вераге) – 16:25 (5x5)     0:2 Вераге – 56:10 (5x5)     0:3 Беннетт (Ткачук) – 58:39 (en)    
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