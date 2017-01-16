Макдэвид: хорошо, что «Ойлерз» находят способ брать очки в не самых ярких матчах

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»после победы в матче с «Калгари Флэймз» (2:1 Б) отметил, что его команда должна иметь различные способы достижения нужного результата.«Мы можем найти способ побеждать в матчах, складывающихся для нашей команды по-разному. Это был не самый яркий, сверхатакующий матч, но мы нашли способ взять два очка. Это хорошо.Думаю, мы способны побеждать и со счётом вроде 5:4, как уже бывало», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.