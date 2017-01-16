Лапенков: «Югра» могла уйти от поражения в матче со «Слованом»

Форвард ханты-мансийской «Югры»прокомментировал поражение от братиславского «Слована» (2:3).«Обидное поражение, слабое начало. Должны были сильнее начать игру. Бились, старались, пытались выправить игру, в конце были шансы сравнять счёт и уйти от поражения. Сейчас задача – это подняться в турнирной таблице, как можно выше. Может, при удачных обстоятельствах получится зацепиться за игру и залезть в «восьмёрку». Следующий матч с «Медвешчаком» будет другим, более агрессивно начнём действовать с первых минут», — сказал Лапенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рихардом Вайнфортнером.