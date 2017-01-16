Сухачёв: Брагин уникален тем, что он сплачивает игроков, делает из них семью

Вратарь молодёжной сборной России Владислав Сухачёв высказал мнение о принципах работы главного тренера Валерия Брагина и первом номере команды на МЧМ-2017 Илье Самсонове. Российская сборная заняла на турнире третье место.
«Чем Брагин уникален? Тем, что он сплачивает вокруг себя игроков. Делает из них семью. Когда мы ехали на чемпионат мира, ребята постарше — 1995, 1996 годов — рассказывали очень интересные истории. И все очень лестно отзывались о главном тренере. У нас много ребят по любому году, которые играют неплохо. А по 1998-му очень много хороших вратарей, которые просто не привлекались пока. Но по качеству игры они сильны. Так что тут очень рано что-то прогнозировать.
Самсонов? Сэм — очень хорош. И тут не важно, травма у меня или нет, он показывал действительно крутой хоккей на протяжении всего турнира. И вообще, он классный парень. Являлся для меня примером и много опыта мне передал. Первый номер был по праву его», — цитирует хоккеиста «Спорт-экспресс».