Желдаков: в «Магнитке» Самсонов быстро вырастет в мастера

Защитник «Торпедо»порассуждал на тему прогресса вратаря «Магнитки» Ильи Самсонова.«Думаю, все смотрели МЧМ, и я в том числе. Болели за ребят. Вспоминался и свой МЧМ. Брагин, конечно, умеет создавать коллектив в первую очередь. На непродолжительное количество недель сборная становится большой семьёй.Думаю, Самсонов почувствовал это. И его игра на МЧМ, и в сегодняшнем матче против «Торпедо», – молодец он. Илья прогрессирует, и тренеры это видят. Ему будут давать играть. И теперь многое зависит от самого Ильи. В такой команде, как «Металлург», с такими мастерами он сам быстро вырастет в мастера», — цитирует игрока официальный сайт уральской команды.