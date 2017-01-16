Метсола, Ли, Шипачёв и Ильенко – лучшие игроки 20-й недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков 20-й игровой недели.Лучшим вратарём признаниз «Амура», в двух матчах одержавший две сухие победы.Лучшим защитником назван(«Металлург» Магнитогорск), вместе с командой одержавший две победы в трёх матчах. Защитник набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+2» и забросил победную шайбу в игре с «Торпедо» (3:2 ОТ).Лучшим нападающим признан(СКА), в четырёх матчах одержавший вместе с командой четыре победы. Форвард набрал в них 11 (4+7) очков (лучший показатель в лиге).Лучшим новичком стал форвард «Локомотива», вместе с командой выигравший три матча из трёх. Он забил два победных гола.