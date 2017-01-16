Камалов: были невероятные ощущения, когда сравнял счёт в матче с «Йокеритом»

«Хорошая игра была, все бились, старались. Обе команды играли от ножа. Про судейство можно промолчать, нельзя говорить, а так все парни молодцы, отдавались полностью. Считаю, что отыграл нормально. Тренеры ещё скажут на разборе. Невероятные ощущения, когда я сравнял счёт. Это нужно почувствовать. Всё для команды, неважно, кто забил.
А как не вступать в стычки, если соперник идёт на пятак, пытается спровоцировать вратаря, чтобы он нервничал? Надо защищать своего голкипера, давать отпор. Что мы, будем смотреть на чужих игроков на своём пятаке? Ни за что», — цитирует Камалова пресс-служба клуба.