Московское «Динамо» и «Ак Барс» объявили составы на игру

Московское «Динамо» и казанский «Ак Барс» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает из «ВТБ Ледового дворца» корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Заливин);
Вишневский – Робинсон, Фёдоров – Цветков – Галимов;
Рылов – Никулин, Карсумс – Терещенко – Кашпар;
Маклюков – Хиетанен, Кокарев – Горовиков – Подшендялов;
Зайцев, Брюквин – Дугин – Карпов, Чебыкин.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Яруллин – Мусин, Глинкин – Попов – Глухов;
Йордан – Эллиотт, Секач – Свитов – Азеведу;
Сидоров – Батыршин, Варнаков – Малыхин – Архипов;
Охтамаа – Пайгин, Лукоянов – Ткачёв – Лазарев.
Встреча начнётся в 19:30 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» (Москва) – «Ак Барс».