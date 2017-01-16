Кудашов: гонка с «Торпедо»? Не видим разницы, с каким «Динамо» играть в плей-офф

Главный тренер ярославского «Локомотива»подвёл итоги матча с «Ладой» (4:2).«Разделю встречу на две части – хорошая атака и не совсем хорошая оборона. Хорошо, что в атаке мы чаще играли лучше, чем оборона ошибалась. Слабая игра команды в начале матча ясна, мы ещё в раздевалке всё разобрали, отмечали ошибки, недочёты. В третьем периоде уже куда меньше было проблем.Почему на вбрасывания встаёт Лугин, являясь номинальным краем? Иногда справа удобнее играть на точке праворукому игроку, на вбрасывания слева всегда встаёт Локтионов. Это тонкие нюансы, но, как видите, это улучшило наши вбрасывания.Над командой абсолютно не довлеет мысль о гонке с «Торпедо». Мы не видим разницы между двумя «Динамо», с которыми нам скорее всего предстоит играть. Каждая игра сейчас как подготовка, как проверка. Впереди ведь не только игра в Нижнем Новгороде, но и «Магнитка», «Салават», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.