Орешкин: претензии к судьям? В лиге будут решать и смотреть. Надо работать

Главный тренер московского «Динамо»поделился впечатлениями от игры с «Ак Барсом», в которой его команда проиграла со счётом 1:2.«Хочу поздравить „Ак Барс“ с победой. У нас было три хороших момента, которые мы не реализовали. В конце было три хороших момента, но времени не хватило. Претензии к судьям? Какие? В лиге будут решать и смотреть. Матч проигран, будем идти дальше. Надо сначала всё посмотреть. Эмоции команды на незасчитанный гол? Игра идёт 60 минут. Выигрывают и проигрывают, бывает, за одну секунду. Надо работать, бороться, а самое главное — хотеть», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.