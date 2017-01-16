Билялетдинов: где-то «Ак Барсу» повезло, но есть нюансы, которые мешают игре

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1).«Хорошая боевая игра. Команды показывали хороший эмоциональный хоккей. Все хотели выиграть, мы долго не выигрывали, интересная встреча. Где-то нам повезло, но везёт тот, кому везёт.Вопросы всегда есть. Серьёзные или нет. Сегодня я доволен, но есть нюансы, которые надо поправить, это мешает нашей игре. У Лукоянова после толчка на борт ссадина, а так нормально.Да, мы посетили Музей хоккея в «Парке Легенд». Владимир Мышкин нам провёл экскурсию. Это история нашего хоккея, её забывать нельзя. Наши ребята посмотрели, вспомнили тех, кто завоёвывал медали. «Динамо» — это клуб с большими традициями, приятно с ним играть. Судьба так сложилась, что я играю против него», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.