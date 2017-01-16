Горовиков: не мне считать, был ли гол «Динамо», есть люди, которые разбираются

Нападающий московского «Динамо»прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) и незасчитанный гол в третьем периоде.«Да, шайбу не засчитали. Не мне считать, был ли тот гол или нет. Есть люди, которые разбираются. Но время в любом случае оставалось. У нас был небольшой выбор – идти атаковать. Потом пропустили второй гол, а одной забитой шайбы недостаточно, чтобы побеждать в таких играх. 1100-й матч дня меня в чемпионатах России? Ничего не значит, рад, что играю. Самое главное, что получаю удовольствие от хоккея. Пока тебя видят полезным для команды, ты делаешь то, что можешь», — передаёт слова Горовикова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.