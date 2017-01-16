Зинэтула Билялетдинов одержал 600-ю победу в отечественных чемпионатах

Главный тренер «Ак Барса»одержал юбилейную, 600-ю победу в отечественных чемпионатах. Казанская команда обыграла московское «Динамо» со счётом 2:1 и гарантировала себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.Тренерскую карьеру Билялетдинов начал в родном клубе — московском «Динамо», в 1988 году. Позже он возглавил команду и работал с ней в 1997-2000-х и 2002-2004-х годах. Под его руководством бело-голубые становились чемпионами страны, серебряными призёрами чемпионата России и дважды — серебряными призёрами Евролиги.С 2004 года Билялетдинов является главным тренером «Ак Барса» (с перерывом в 2011-2014-х годах на работу в сборной России), с казанским клубом он дважды выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010).