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175 лет назад 2016
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Рыбин: в 3-м периоде «Лада» не играла ярко, но должна была забивать трудовой гол

16 января 2017, понедельник. 23:47. Хоккей
Капитан тольяттинской «Лады» Максим Рыбин поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (2:4).

«Начали мы достаточно результативно, играли, я считаю, на хороших скоростях – вообще, шла игра и у тех, и у других. Но третий гол пропустили совсем необязательный, тем более обидный, что только что отстояли меньшинство. Это было не логично по игре, но что есть, то есть.

В третьем где-то нам не повезло, у нас была пара моментов. Нельзя сказать, что мы создали что-то очень яркое, но трудовой гол вполне могли и должны были забить. К сожалению, пропустили ещё и в пустые ворота, надо было в концовке понадёжнее сыграть.

Легко могу согласиться с нашим тренером, что игра в атаке у нас получается лучше, чем в обороне. У каждой команды есть свои слабые и сильные стороны, и мы как раз не очень хорошо действуем у своих ворот. Но, безусловно, все стараются, нападающие – помогать защитникам, все полевые в целом – помогать вратарю. Забиваем мы немало, но всё же надо и в обороне прибавлять, время ещё есть», — передаёт слова Рыбина корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада ХК Локомотив Максим Рыбин
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