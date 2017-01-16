Рыбин: в 3-м периоде «Лада» не играла ярко, но должна была забивать трудовой гол

Капитан тольяттинской «Лады»поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (2:4).«Начали мы достаточно результативно, играли, я считаю, на хороших скоростях – вообще, шла игра и у тех, и у других. Но третий гол пропустили совсем необязательный, тем более обидный, что только что отстояли меньшинство. Это было не логично по игре, но что есть, то есть.В третьем где-то нам не повезло, у нас была пара моментов. Нельзя сказать, что мы создали что-то очень яркое, но трудовой гол вполне могли и должны были забить. К сожалению, пропустили ещё и в пустые ворота, надо было в концовке понадёжнее сыграть.Легко могу согласиться с нашим тренером, что игра в атаке у нас получается лучше, чем в обороне. У каждой команды есть свои слабые и сильные стороны, и мы как раз не очень хорошо действуем у своих ворот. Но, безусловно, все стараются, нападающие – помогать защитникам, все полевые в целом – помогать вратарю. Забиваем мы немало, но всё же надо и в обороне прибавлять, время ещё есть», — передаёт слова Рыбина корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.