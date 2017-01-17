А.Тарасенко: за годы в «Сибири» Шалунов много работал над ногами и броском

Тренер «Сибири»рассказал о работе с Максимом Шалуновым, который под его руководством дорос до вызова в сборную России.«Когда Шалунов приехал к нам в команду, мы все понимали его потенциал. Задача стояла его раскрыть. Он просто хотел учиться, вслушивался в каждый совет от тренерского штаба. Наверное, поставил перед собой какую-то цель. С таким ростом слабые ноги ему, на тот момент, не позволяли держать нагрузку. Шалунов быстро уставал, из-за чего негативные стороны выходили на первый план. А когда он хорошо двигался, то головой и руками делал на льду такие вещи, что их можно пересматривать на видео. Не сразу Максим попал в первую тройку, он двигался постепенно. Видимо, неудачи, которые были в предыдущих командах, его тоже подстёгивали. Мы со своей стороны должны были развить его сильные качества.Прежде всего, мы работали над броском. Разучивали с ним специальные приёмы, за счёт которых можно обмануть защитника или вратаря. Ложные движения, скрытые броски – он всё это усердно тренировал. Из-за того, что силёнок в ногах не было, и стартовой скорости у Шалунова толком не было. Ключевым фактором стало его желание. Он постоянно меня одёргивал: «Андрей Владимирович, будем сегодня это делать? Будем делать?». Иногда даже приходилось его останавливать. Начал забивать голы – стала приходить и уверенность. По психологии он не явный, а скрытый лидер. В этом тоже надо прибавлять, совершенству нет предела», — сказал Тарасенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.