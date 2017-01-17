Федотов: Бучневич так быстро прогрессирует, что у многих уже отвисли челюсти

Скаут сборной Россииподелился мнением о прогрессе в игре нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс», который проводит дебютный сезон в НХЛ.«Я беседовал с Бучневичем ещё в феврале прошлого года, когда он выступал за СКА. Разговаривали о разном. Паша спрашивал совета: „Что вы думаете о “Рейнджерс?» Я поделился опытом. И сейчас вижу, что вроде бы Бучневич — новичок и у него была травма, но этот игрок уже прыгнул выше головы. Я удивлён, как он выглядит в составе нью-йоркского клуба, когда здоров. Не думал, что так будет.Что ему дал период в Санкт-Петербурге? Появилась уверенность в собственных силах. Это важно. Бучневич поиграл в одной из лучших команд КХЛ, с классными партнёрами. И понял, что может выступать на равных с лучшими хоккеистами лиги. Этот опыт помог и в НХЛ.Трудно загадывать, сможет ли Бучневич вырасти в одного из самых заметных российских игроков в истории НХЛ. Честно скажу, в России вообще никто не воспринимал Бучневича как нового Овечкина или Малкина. Думали, что он станет хорошим забивалой, если всё пойдёт нормально. Но в этом-то и нюанс: Павел прогрессирует так быстро, что у многих экспертов уже отвисли челюсти от удивления. Бучневич в этом сезоне — главное российское открытие в НХЛ», — приводятся слова Федотова на официальном сайте НХЛ.