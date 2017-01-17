Гатиятулин: разберём ошибку Шарова в ОТ, чтобы в дальнейшем не допускать такого

Главный тренер челябинского «Трактора»подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (0:1 ОТ).«Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. К сожалению, подводит реализация. Мы работаем над этим постоянно. В овертайме, конечно, допустили ошибку при входе в зону и проиграли. Огромное спасибо болельщикам за поддержку. В отсутствие Кручинина не идёт игра у первого звена? Мы ждём Алексея, он поедет с нами на выездную серию, но в каком матче он сыграет, пока непонятно, сейчас ему нельзя тренироваться в полную силу.Раньше мы пробовали Новотны с краю, но, так как нагрузка выпадает на одних и тех же игроков, мы хотим играть не в три или два, а в четыре звена, поэтому было принято решение поставить его в центр четвёртого сочетания. Ошибка Шарова в овертайме? Разберём, поговорим, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.