Денисов: отрыв «Трактора» от «Салавата» небольшой, поэтому расслабляться нельзя

Капитан челябинского «Трактора»подвёл итоги встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (0:1 ОТ).«Сейчас все команды играют в хороший агрессивный хоккей, всем нужны очки, никто не сдаётся и играет до конца. «Автомобилист» имеет все шансы в борьбе за плей-офф, поэтому сегодня была такая упорная игра до первого гола. Давит ли на команду борьба за четвёртое место с «Салаватом Юлаевым»? Впереди ещё девять игр, отрыв от пятого места небольшой, всё очень плотно, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться.Очень тяжело идёт домашняя серия, нам нелегко даются голы. Нужно постараться что-то поменять, больше лезть на ворота или, может, забить рабочий гол, и будет полегче. Первый матч после травмы? Всё нормально, даже не почувствовал, что пропускал, но, конечно, хотелось другого возвращения, чтобы команда победила», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.