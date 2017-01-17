Ржига: Мусатов стал одним из главных игроков в «Словане»

Главный тренер братиславского «Слована» Милош Ржига прокомментировал победу над московским «Спартаком» (3:0) и дубль Игорь Мусатова.
«Серьёзный матч, мы играли дисциплинированно по тактике, по движению, играли, как команда. Самый лучший матч на выезде в этом году. Не позволили сопернику ничего сделать. В этом году были готовы раньше, но потом травмы помешали, сейчас есть стабильность состава. Вацлав Недорост уже чувствует себя лучше. Что касается Томаша Суровы, то «Банска-Бистрица» проиграла четыре матча подряд и решила взять его обратно. Игорь Мусатов пришёл чуть-чуть неготовым в команду, ему не везло, четыре матча везёт, сейчас играет во втором звене, стал одним из главных игроков, добавил физику, понял всё, что нужно, чтобы играть в Братиславе», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.