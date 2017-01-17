Ярушкин: сложно рассчитывать на победу, когда вываливаются целые тройки

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»подвёл итоги после поражения от «Слована» со счётом 0:3. Для «Спартака» этот проигрыш стал седьмым подряд.«Сложно рассчитывать на победу, когда из команды вываливаются целые тройки. Во втором периоде пришлось перейти на игру в три звена, были моменты забить гол, но не получилось. Эти три звена играли до конца, старались что-то исправить, к сожалению, не получилось. Пытаемся понять, почему выпадают звенья, команда не бьётся за плей-офф. Может быть, причина в том, что 25 декабря закрылось трансферное окошко. Не могу сказать, связанно ли наше не попадание в плей-офф второй сезон с составом нашей команды. У Беспалова и Воронина травмы, Васильев не попал в состав», — передаёт слова Ярушкина корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.