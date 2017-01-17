Чичу: длинная домашняя серия помогла «Словану» улучшить положение в чемпионате

Форвард братиславского «Слована»прокомментировал победу над московским «Спартаком» (3:0) и положение команды в чемпионате. До матча со «Спартаком» словаки провели 10 игр подряд дома, в которых одержали восемь побед.«Всё идёт хорошо, теперь на выезде делаем всё возможное, чтобы быть в плей-офф. Надеюсь, что мы справимся со всем и будем там. Домашняя серия помогла нам улучшить положение в чемпионате. Мы воспользовались этим. Теперь ещё четыре сложных матча с клубами, которые также борются за плей-офф. Будет интересно побывать в Китае.Жду Матча звёзд, будет интересно встретить знакомых ребят. Не думал о каких-то фишках или приколах. Рад, что семья будет со мной и мой сын сможет увидеть всех этих ребят», — передаёт слова Чичу корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.