Кляузов: «Спартаку» нужно выиграть один матч, и, думаю, всё будет нормально

Нападающий «Спартака»поделился эмоциями после поражения от «Слована» со счётом 0:3.«Допустили несколько ошибок в начале периода, за которые соперник нас наказал и забил гол. Нужно было выполнять тренерскую установку от начала и до конца игры, тогда был бы результат. Все старались, играли, где-то нам не хватало удачи, и шайба не шла в ворота. Перед игрой тренер говорил надёжнее играть в обороне и не терять шайбу в средней зоне, как можно быстрее проходить её. Сейчас главное — не вешать носа и переломить эту серию. Нужно выиграть одну игру, и, думаю, будет всё нормально. В хоккее такое бывает, нужно терпеть и делать выводы», — передаёт слова Кляузова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.