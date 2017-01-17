Кириллов: «Спартак» делает свою работу, не знаю, почему не выходит побеждать

Защитник московского «Спартака»прокомментировал поражение от братиславского «Слована» (0:3), которое стало для команды седьмым подряд.«Единичные ошибки приводят к голам. Буквально в чём-то ошибёшься раз или два — а уже забит гол. С этого отыгрываться тяжело, даже морально. Тяжело говорить об этом. Надо просто переломить ход серии, и, думаю пойдёт игра, будем выигрывать. «Слован» — обычный соперник. Мы с ними уже четвёртый раз встречаемся, знаем, как они играют. В принципе мы с ними уже отыгрывались дома, в предыдущей игре. Не буду жаловаться на поездку, что долго, так как мы должны вытаскивать из себя всё, что можно. Мы выходим и делаем свою работу. Я не знаю, почему не выходит», — заявил Кириллов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.