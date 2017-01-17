Павлюков: «Спартаку» не хватало остроты в атаке, соперник прижимал нас

Нападающий московского «Спартака»поделился впечатлениями после матча со «Слованом», который закончился со счётом 0:3. Для «Спартака» это поражение стало седьмым подряд.«Эмоции отрицательные: команда проиграла. Наше молодое звено пыталось, да и все ребята выкладывались, но что-то не получилось. Не хватало остроты в атаке, нужно было вылазить из углов, нас прижимали. Возможно, эта серия поражений — закономерность, но я на выезд не ездил, только на эту игру вызвали. Конечно, когда накапливается столько поражений, это давит. Но мы пытаемся это переломить», — передаёт слова Павлюкова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.