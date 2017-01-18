Грубауэр: для меня Холби и Прайс — лучшие вратари в НХЛ

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз»рассказал, что считает Боэйдена Холтби и Кэри Прайса лучшими вратарями в НХЛ.«Я бы выбрал Брэйдена Холтби и Кэри Прайса. Они создают впечатление, что очень легко справляются со своими обязанностями. Болельщики наверняка получают наслаждение, наблюдая за их игрой. Недавно они как раз сошлись лицом к лицу, когда мы встречались с „Монреалем“. Прайс и Холтби — великолепные вратари, тут не может быть никаких сомнений», — приводятся слова Грубауэра на официальном сайте НХЛ.