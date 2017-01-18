Светлов: вылетаю на МЗ в Уфу, там разберёмся, как «СЮ» дошёл до жизни такой

Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный специалиствысказался о предстоящем Матче звёзд КХЛ и неудачной игре «Салавата Юлаева» и «Спартака».«Спартаку» тяжело. Гостевая серия из шести матчей по Востоку, которую клубу на старте года предложил календарь, — серьёзное испытание. Команда вернулась из большого турне — и тут же дома принимала колючий «Слован». Результатом 0:3 не удивлён. Красно-белые — лидеры Москвы по посещаемости. Критиковать «Спартак» в этот тяжёлый момент не хотел бы. Наверное, прежде всего ветераны подскажут руководству, где были допущены ошибки. И их исправят.«Салават Юлаев»? Команда располагает одним из сильнейших составов на Востоке. Трудно понять, почему в последних 14 матчах клуб в основное время одержал только одну победу — и как раз над «Спартаком». Катастрофическая для одной из столиц нашего хоккея ситуация! Завтра по приглашению КХЛ вылетаю в Уфу на Матч звёзд, где вместе с Александром Сергеевичем Мальцевым, Станиславом Афанасьевичем Петуховым и, возможно, некоторыми другими ветеранами «Динамо» выступим в роли специальных гостей. Благодарен Лиге за такое уважение к истории нашего хоккея. Думаю, на месте и разберёмся, как «Салават» дошёл до жизни такой.Уфимская команда неровно проводит не только отрезки регулярного чемпионата, но и многие отдельно взятые матчи. Летом 2015 года предсезонку проводил Анатолий Емелин. То, что в плей-офф-2016 Уфа «выстрелила», меня не удивило. Как будет этой весной — не знаю… Хотя за «Салават» переживаю. Именно эта команда четыре года назад, не имея особой мотивации, в последнем матче регулярного чемпионата победила в Минске и позволила нашему «Атланту» зацепиться за плей-офф. С тех пор за Уфу, скажем так, побаливаю.«Зелёное дерби»? На матчи против сильных соперников Уфа обычно собирается, ту же Казань «Салават» пару недель назад по буллитам как раз обыграл. Да и состав у Уфы в общем-то не слабее, чем у Казани», — цитирует Светлова Russia-Hockey.