«Ванкувер» — «Нэшвилл»: шайба попала в голову судье

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон попал шайбой в голову линейному арбитру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (0:1).
В ходе одного из игровых эпизодов Уотсон пытался выбросить шайбу из средней зоны и попал ей арбитру Лонни Кэмерону в голову. На лёд для оказания помощи был приглашён сотрудник медицинской службы «Ванкувера», однако судья смог самостоятельно подняться и продолжить встречу под аплодисменты зрителей. О текущем состоянии здоровья арбитра информации нет.
Видео инцидента доступно по ссылке