Соботка: зацикливаться на индивидуальной статистике на МЗ не хочу

Форвард «Авангарда» Владимир Соботка поделился мнением о предстоящем Матче звёзд КХЛ.
«Принять участие в Матче звёзд для меня не только большая честь, но и большая ответственность. Прежде всего перед болельщиками, которые меня выбрали в стартовый состав. Я благодарен им за их голоса, постараюсь порадовать зрителей своей игрой.
Новый формат Матча звёзд мне кажется очень интересным, он однозначно добавит интриги. Противостояния команд дивизионов должны быть захватывающими. Рад, что буду представлять «Авангард» вместе с нашим главным тренером Фёдором Канарейкиным и капитаном Евгением Медведевым. Я сам, конечно, попробую показать максимум своих возможностей, но зацикливаться на индивидуальной статистике не хочу. Когда вместе с тобой на лёд выходят такие мастера, остаётся только наслаждаться игрой», – цитирует игрока официальный сайт КХЛ.