Свенссон: «Спартак» должен показать, что имеет достоинство

Вратарь «Спартака»прокомментировал поражение от «Слована» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Тяжело проигрывать столько матчей подряд, это очень неприятная ситуация. Даже не знаю, что сказать по последней игре со «Слованом», у нас были шансы, но в целом соперник был лучше. Впереди ещё девять матчей, мы должны собраться и показать, что имеем достоинство, другого выбора нет. Понятно, что шансов попасть в плей-офф почти не осталось, но нужно продолжать играть, нужно отдать всё, чтобы сохранить лицо», — цитирует игрока «Р-Спорт».