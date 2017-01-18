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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бэбкок: я не знаю, выбыл ли Райлли на неделю, 10 дней или месяц

18 января 2017, среда. 13:35. Хоккей
Тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал травму, полученной защитником Морганом Райлли в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3).

«Мы были очень успешны в этом сезоне в том плане, что обходились без травм. Медицинский персонал прекрасно справлялся с работой.

Травмы тянут вниз. Когда они случаются, меньшему числу хоккеистов приходится играть больше, и это обыкновенно приводит к новым повреждениям. Мы должны справиться с этим. Я не знаю, выбыл ли Райлли на неделю, десять дней или месяц. У меня нет представления об этом», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Торонто Мэйпл Лифс Майк Бэбкок
Новости. Хоккей
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