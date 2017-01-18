Бэбкок: я не знаю, выбыл ли Райлли на неделю, 10 дней или месяц

Тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал травму, полученной защитником Морганом Райлли в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3).
«Мы были очень успешны в этом сезоне в том плане, что обходились без травм. Медицинский персонал прекрасно справлялся с работой.
Травмы тянут вниз. Когда они случаются, меньшему числу хоккеистов приходится играть больше, и это обыкновенно приводит к новым повреждениям. Мы должны справиться с этим. Я не знаю, выбыл ли Райлли на неделю, десять дней или месяц. У меня нет представления об этом», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.