Ничушкин: в последних Матчах звёзд играли уже даже не вполсилы, а меньше

Форвард ЦСКАподелился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ.«Мы соберёмся вместе, и будет очень весело – вот первое, что подумал, узнав о попадании на Матч звёзд. Уверен, этот позитив нам удастся передать и болельщикам. Кстати, огромное им спасибо, ведь я попал на игру благодаря им. Именно болельщики за меня проголосовали.Здорово, что в этот раз будет турнир, а не просто матч двух команд. Мне кажется, в последних играли уже даже не вполсилы, а меньше. А тут интересно будет победить! И я думаю, даже заруба предстоит.Честно говоря, до этого не удавалось посмотреть ни одного Матча звёзд целиком. Только фрагменты. И в первую очередь – буллиты. Приятно было видеть, как это всё получается у ребят, результаты тщательной подготовки. Больше всего впечатлил бросок Володи Тарасенко, когда он привязал шайбу к клюшке леской. С удовольствием поучаствую в этом конкурсе, хотя, в общем-то, готов во всех.К сожалению, я был травмирован, восстанавливался, и за всеми этими заботами, конечно, не думал о каких-то «фишках», которые надо подготовить к матчу. Честно, даже возникало опасение, что не смогу из-за травмы поехать в Уфу. Надеюсь, всё получится, смогу сыграть в полную силу и накануне матча обязательно что-нибудь изобрету», – цитирует игрока официальный сайт КХЛ.