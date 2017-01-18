Кольцов: Матч звёзд — возможность немного перезагрузиться

Защитник «Трактора»поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ.«Конечно, я очень рад вновь принять участие в таком статусном мероприятии КХЛ. Для меня Матч звёзд будет четвёртым в карьере, от праздника жду хорошего настроения. Это для всех возможность немного перезагрузиться перед самими главными играми сезона, перед плей-офф. Конечно, на матче будут мои друзья, родные, в том числе семья, дети.Новый формат? Всё новое должно быть интересным. Думаю, что такой формат матча действительно добавит действию зрелищности, спортивного интереса. Для Уфы и всего Башкортостана это большой праздник, там любят хоккей, и уфимские болельщики заслужили этот Матч звёзд», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.