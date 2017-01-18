Коларж: вариант с «Амуром» будем рассматривать очень серьёзно

Защитник «Амура»порассуждал на тему мотивации хоккеистов. Также хоккеист признался, что хотел бы остаться в хабаровской команде.«Желание побеждать есть всегда. Но бывают такие дни, когда соперник лучше. Бывают игры, когда накапливается усталость. Бывает, что всё вроде бы получается, но всё равно проигрываешь. Для меня каждый матч – это праздник. Наверное, не всем нравится моя игра, но я стараюсь. Болельщики просто видят только то, что происходит на льду. Они частенько не знают, что мы, например, добирались домой с выезда с задержками и кучу сил оставили там, не спали две ночи, а потом вышли на площадку. В такие дни голова хочет, а тело не позволяет показать хороший хоккей.На данный момент у меня нет предложений. Но вариант с «Амуром» будем рассматривать очень серьёзно. Я хочу играть здесь, мне всё нравится. Надеюсь, что мы сможем договориться», — цитирует игрока официальный сайт клуба.