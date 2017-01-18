Видео. «Трактор» — «Автомобилист»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Автомобилистом». Встреча проходила в Челябинске и завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0 ОТ.В основное время команды не смогли поразить ворота соперника, а в овертайме победу команде из Екатеринбурга принёс Станислав Чистов. Вратарь Иван Лисутин, отразивший все 42 броска, провёл сухой матч.