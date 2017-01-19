НХЛ отменила конкурс зрелищных буллитов во время Матча всех звёзд

«Таким образом, НХЛ отменила прототип баскетбольного конкурса бросков сверху, заменив его на соревнование в трёхочковых бросках. В принципе, это может быть интересно. Только разрешите парням носить во время конкурса эти кретинские шляпы, очки и маски Чубакки. Ну пожалуйста!» — пишет обозреватель Yahoo Sports Грег Вышински.
Российские хоккеисты не раз становились победителями зрительского голосования в конкурсе на самый зрелищный буллит. Одним из самых памятных эпизодов стало представление Александра Овечкина в 2009-м году, когда он исполнял буллит в ковбойской шляпе, тёмных очках, ведя шайбу двумя клюшками.
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