Гимаев: Орлов ещё будет прибавлять, но не факт, что останется в «Вашингтоне»

Заслуженный тренер России Сергей Гимаев поделился мнением о прогрессе защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова.
«Главное достоинство Дмитрия в том, что он — лидер по духу. Наверное, Орлов — сильнейший российский атакующий защитник из тех, кто выступает в НХЛ. Больше никто так агрессивно не летит вперёд, к нападению не подключается. В этом его очень важное достоинство. Орлов не боится играть.
Дима ещё растёт! У него сейчас нет особенных проблем. Он стал надёжнее играть в защите, хотя его раньше критиковали. Уже помогает приобретённый опыт. Безусловно, Орлов будет прибавлять. Но не факт, что останется в „Кэпиталз“. Я разговаривал с Орловым. Он не уверен, что его защитят. Поэтому есть возможность, что он уедет в Лас-Вегас. К тому же после этого сезона заканчивается однолетний контракт на $ 2,57 млн. Что будет дальше — никто не знает.
В лиге есть такие ребята, как Брент Бёрнс или Эрик Карлссон. Выдающиеся хоккеисты, которые сейчас играют блестяще. Но по лидерским качествам, по пониманию хоккея, по умению подключаться Орлов уже хорош. И при этом имеет огромный потенциал для развития. Он может набирать по 50-60 очков за сезон. Я в него очень верю. Слово „мужик“ лучше всего описывает его характер», — приводятся слова Гимаева на официальном сайте НХЛ.