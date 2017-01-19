Гимаев: Орлов ещё будет прибавлять, но не факт, что останется в «Вашингтоне»

Заслуженный тренер Россииподелился мнением о прогрессе защитника «Вашингтон Кэпиталз»«Главное достоинство Дмитрия в том, что он — лидер по духу. Наверное, Орлов — сильнейший российский атакующий защитник из тех, кто выступает в НХЛ. Больше никто так агрессивно не летит вперёд, к нападению не подключается. В этом его очень важное достоинство. Орлов не боится играть.Дима ещё растёт! У него сейчас нет особенных проблем. Он стал надёжнее играть в защите, хотя его раньше критиковали. Уже помогает приобретённый опыт. Безусловно, Орлов будет прибавлять. Но не факт, что останется в „Кэпиталз“. Я разговаривал с Орловым. Он не уверен, что его защитят. Поэтому есть возможность, что он уедет в Лас-Вегас. К тому же после этого сезона заканчивается однолетний контракт на $ 2,57 млн. Что будет дальше — никто не знает.В лиге есть такие ребята, как Брент Бёрнс или Эрик Карлссон. Выдающиеся хоккеисты, которые сейчас играют блестяще. Но по лидерским качествам, по пониманию хоккея, по умению подключаться Орлов уже хорош. И при этом имеет огромный потенциал для развития. Он может набирать по 50-60 очков за сезон. Я в него очень верю. Слово „мужик“ лучше всего описывает его характер», — приводятся слова Гимаева на официальном сайте НХЛ.