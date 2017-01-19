Мартемьянов: есть претензии к некоторым игрокам «Амура», будем разбираться

«Поздравляю соперника с победой. Действительно, сегодня была тяжёлая игра. Была борьба характеров. Спасибо болельщикам, которые заполнили стадион. К сожалению, не смогли порадовать их голами и набранными очками. В первом периоде соперник нас превзошёл тактически и в движении. Потом немного выровняли игру, но, к сожалению, в атаке у нас мало что получалось. Есть претензии к отдельным игрокам, но это внутреннее дело команды. Будем разбираться, кто готов дальше сражаться за место под солнцем, а кто не готов. Хотелось выиграть, порадовать болельщиков, но не получилось. Ко многим ребятам претензий нет — они работали, отдавали душу, но этого мало. Соперник сыграл очень грамотно», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.