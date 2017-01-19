К. Сафронов: у Быкова в СКА был романтический хоккей, а у Знарка — системный

Бывший защитник СКА, а ныне хоккейный агентпрокомментировал состояние дел в СКА.«Первый сезон, когда столько мастеров собрано в одной команде, неудивительно, что «армейцы» столько забивают. Также видна и тренерская работа – удалось сплотить команду и объединить столько звёзд. Все они выкладываются по максимуму и делают своё дело. У Быкова всё-таки был открытый и суператакующий хоккей. Так сказать, более романтический.У Знарка же он более системный. Судя по игре в этом сезоне, видно, что главный тренер поработал над обороной. Конечно, стоит и вратарей отметить. Шестёркин очень хорошо добавил в этом сезоне.Я считаю, что Ковальчуку и Мозякину вполне по силам побить рекорд Радулова по очкам за «регулярку» (80). Если посчитать по играм и очкам, Мозякин спокойно может набрать за оставшиеся игры девять очков, он вполне укладывается. Ковальчук, думаю, тоже может побить этот рекорд. Ребята очень стабильно проводят сезон, с первых игр начали набирать очки, поэтому не удивлюсь, если рекорд Радулова будет побит. Ну и Шипачёва не стоит сбрасывать со счетов. Всё-таки центральные нападающие обычно меньше очков набирают, но Шипачёв в этом сезоне отличается завидной результативностью. Сложно загадывать, ведь здесь много факторов. В том числе с кем у них остались игры, сколько домашних, сколько выездных. Главное, чтобы у команды шла игра, чтобы забивали, тогда всё получится!» — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.