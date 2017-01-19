«Амур» — «Адмирал»: видеообзор

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017
WTA
ATP
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Билеты на спорт
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Новогодний Чемпионат
Футбольные трансферы
Допинг
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
19:31
«Трактор» в Челябинске потерпел поражение от «Куньлуня»
19:27
Дубль Зарипова помог «Магнитке» одержать победу над «Авангардом»
17:40
Мозякин установил новый рекорд КХЛ по числу голов в одном регулярном чемпионате
17:20
А. Юдин: СКА при Знарке играет зрелищнее, чем с Быковым
16:11
Третьяк: со Знарком рассматриваем предложение провести МЗ на Дальнем Востоке
21:10
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: Свитов получил «5+20» после фола на Мертле
22:06
«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в овертайме «зелёного дерби»
09:23
Фридман: как сказал Айзерман, Нестеров хочет вернуться в Россию
22:19
Орешкин: адресовал свой жест всем, кто видит так же плохо, как и я
21:42
Московское «Динамо» с минимальным счётом победило в дерби с ЦСКА
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
«Амур» — «Адмирал»: видеообзор
19 января 2017, четверг. 18:34.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом». Встреча проходила в Хабаровске и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Роберт Саболич вывел гостей вперёд в конце первого периода, а на последней минуте матча оформил дубль, поразив пустые ворота «Амура».
КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
0 : 2
0:1, 0:0, 0:1
Адмирал
Владивосток
0:1
– Саболич (Ткачёв, Земчёнок) – 17:59 (5x5)
,
0:2
– Саболич (Райт, Моррисонн) – 59:25 (en)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал
ХК Амур
Комментарии:
Правила
Новости. Хоккей
19 января 2017, четверг
19:31
«Трактор» в Челябинске потерпел поражение от «Куньлуня»
19:27
Дубль Зарипова помог «Магнитке» одержать победу над «Авангардом»
19:19
«Автомобилист» дома уступил «Югре», Шарыченков сделал шат-аут
19:04
Сборная Запада уверенно обыграла сборную Востока в Матче звёзд ЖХЛ
18:47
СКА и «Йокерит» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге
18:34
«Амур» — «Адмирал»: видеообзор
18:29
К. Сафронов: у Быкова в СКА был романтический хоккей, а у Знарка — системный
18:21
Бержерон: «Бостону» необходимо играть все 60 минут, не убирая ноги с педали газа
17:56
«Северсталь» на домашних матчах проводит акцию «Гитарист удачи»
17:40
Мозякин установил новый рекорд КХЛ по числу голов в одном регулярном чемпионате
17:33
Андриевский: спасибо болельщикам «Адмирала», которые пытались перекричать хозяев
17:20
А. Юдин: СКА при Знарке играет зрелищнее, чем с Быковым
17:12
Хенкель: мы в Пекине идём на зелёный свет, а водитель орёт на нас, как больной
16:53
Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира — 2021
16:38
Третьяк: есть все условия для продления контракта с тренером женской «молодёжки»
16:32
Стал известен состав студенческой мужской сборной на зимнюю Универсиаду
16:28
Кобылянский: МЗ – долевое софинансирование, о прибыльности говорить трудно
16:22
Медведев сыграет на позиции центрфорварда первого звена в матче с «Магниткой»
16:21
В следующем Матче звёзд КХЛ помимо игроков МХЛ могут принять участие девушки
16:16
М. Воробьёв: про сборную России всегда говорят гадости, это уже стало обыденным
16:11
Третьяк: со Знарком рассматриваем предложение провести МЗ на Дальнем Востоке
16:00
Кудако: в МЧМ вложил всю душу, ведь такое событие в моей жизни не повторится
16:00
Кожевников: с «Салаватом Юлаевым» точно происходит что-то ненормальное
15:54
Хельсинки, Астана, Владивосток или Казань примут следующий Матч звёзд КХЛ
15:51
Мартемьянов: есть претензии к некоторым игрокам «Амура», будем разбираться
15:29
А. Ротенберг: сейчас у нас условия для роста хоккеиста лучше, чем в США и Канаде
14:50
Дубль Саболича и «сухарь» Бобкова принесли «Адмиралу» победу в Хабаровске
14:40
Сегин: сложно получать удовольствие от игры, когда «Даллас» не добивается успеха
14:11
Таварес: Капуано многое дал «Айлендерс», неприятно, что его больше нет в команде
14:03
Игроки «Автомобилиста» навестили воспитанников интерната и подарили им игрушки
13:37
Ерёменко повторил рекорд Кошечкина, проведя 80-й матч в карьере на ноль
13:22
Видео. «Динамо» (Москва) — ЦСКА
13:19
ДеБур: не буду против, если эта встреча с «Кингз» станет последней в сезоне
12:58
Макдэвид: сложно радоваться 100 очкам, когда играешь против Ягра
12:37
Московское «Динамо» установило клубный рекорд в КХЛ по сухим матчам за сезон
12:30
Петров: в игре с «Динамо» ЦСКА начал за здравие, а закончил за упокой
12:22
Гурьянов забил победный гол во второй игре подряд и стал 2-й звездой матча АХЛ
12:08
Раймер: вряд ли кто-то из вратарей согласится с решением засчитать гол Макдэвида
12:03
Стал известен состав студенческой женской сборной России на Универсиаду
11:54
Платонов: сыграл 900 матчей и понимаешь, что стал старым
11:35
Маршан: команда — это семья, которая примет игрока любой сексуальной ориентации
11:26
Доус: Матч звёзд — весёлый праздник хоккея, тут нужно забыть о серьёзности
11:07
Макдэвид, Татар и Бержерон — звёзды дня в НХЛ
11:01
Будете ли вы смотреть Матч звёзд КХЛ- 2017
11:00
Побьёт ли СКА рекорд по количеству голов и как завершатся другие матчи дня в КХЛ
Все новости
RSS
Будете ли вы смотреть Матч звёзд КХЛ-2017?
Да, новый формат игры – это интересно
Нет, никогда не понимал его смысл
Буду, но только мастер-шоу
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+