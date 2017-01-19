СКА побил рекорд КХЛ по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат

Хоккейный клуб СКА забросил две шайбы в матче с финским «Йокеритом» (дубль сделал Илья Ковальчук, в матче продолжается первый период). Таким образом, команда из Санкт-Петербурга забила свой 215-й и 216-й гол в регулярном чемпионате, превзойдя прежний рекорд Континентальной хоккейной лиги.
Предыдущий рекорд результативности в одном регулярном чемпионате КХЛ был установлен «Салаватом Юлаевым» в сезоне-2009/10.
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