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Форвард ЦСКА Светлаков пропустит меньше недели из-за травмы
19 января 2017, четверг. 19:55.
Хоккей
Форвард московского ЦСКА
Андрей Светлаков
пропустит меньше недели после травмы, полученной в матче с московским «Динамо» (0:1), сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «армейцев».
18 января Светлаков получил удар клюшкой в голову от динамовца Ильи Никулина и не смог продолжить матч. Главный тренер команды Дмитрий Квартальнов сообщил, что у игрока подозрение на сотрясение.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Динамо Москва
ХК ЦСКА
Андрей Светлаков
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