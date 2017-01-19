Форвард ЦСКА Светлаков пропустит меньше недели из-за травмы

Форвард московского ЦСКАпропустит меньше недели после травмы, полученной в матче с московским «Динамо» (0:1), сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «армейцев».18 января Светлаков получил удар клюшкой в голову от динамовца Ильи Никулина и не смог продолжить матч. Главный тренер команды Дмитрий Квартальнов сообщил, что у игрока подозрение на сотрясение.