Юрзинов-мл.: хотелось бы, чтобы судейский комитет дал оценку действиям арбитров

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар»поделился впечатлениями после победного матча с челябинским «Трактором» (3:1).«Заработали очень важные для нас три очка, ведь сейчас у нас идёт ожесточённая борьба за место в плей-офф. Хорошо сегодня сыграли в обороне, не позволили сопернику забросить много шайб. К сожалению, трое наших игроков получили травмы по ходу матча, поэтому последние 10 минут мы играли в три защитника. «Трактор» — хорошая команда, играет в интересный хоккей, мои ребята молодцы, что выстояли и проявили характер.Знаете, я давно работаю, и поэтому хотелось, чтобы судейский комитет рассмотрел сегодняшний матч и дал оценку действиям бригады арбитров. Давно ли Юйэнь играет в хоккей? Да, другие два китайских игрока травмированы, а вратарь уехал в сборную. Игра Микуловича? Он хороший защитник, и у него большое будущее, но сейчас ему нужна игровая практика. В КХЛ очень серьёзный уровень, а Микулович не во всех моментах проявил себя так, как мы от него ожидали», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.