Гатиятулин: молодёжь «Трактора» прогрессирует, но крайне медленно

Главный тренер челябинского «Трактора»прокомментировал итоги матча с китайским «Куньлунь Ред Стар» (1:3).«В первую очередь хотелось бы извиниться за сегодняшнюю игру, прежде всего это моя ошибка. Ребята старались, по самоотдаче претензий нет, готовимся к следующим играм. Спад перед плей-офф? Нам в новом году немного не хватает везения, остаётся через работу находить свою игру, которая приносила нам победы.Низкая результативность в последних матчах? Повторюсь, что весь сезон нагрузка выпадает на одних и тех же игроков, мы ждём, что должны начать забивать и другие ребята, к сожалению, это касается и нашей молодёжи. Прогресс у ребят есть, но очень медленный», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.